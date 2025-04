AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gibt am Mittag nach

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,2 Prozent auf 9,95 EUR ab.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte um 11:34 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 9,95 EUR. Bei 9,86 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,08 EUR. Bisher wurden via XETRA 199.019 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.05.2024 markierte das Papier bei 24,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 143,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,45 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 15,06 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

AIXTRON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,210 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,83 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 27.02.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 226,74 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 214,21 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von AIXTRON SE.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,714 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

