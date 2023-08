AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag höher

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 35,52 EUR zu.

Um 11:44 Uhr stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 35,52 EUR. Kurzfristig markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 35,61 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 35,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 43.694 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 36,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2023). Mit einem Zuwachs von 3,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2022 bei 22,33 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,13 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 41,00 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 69,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 173,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 102,48 EUR in den Büchern gestanden.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 24.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,29 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

