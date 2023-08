AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE behauptet sich am Mittwochvormittag

So entwickelt sich AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 35,25 EUR bewegte sich die AIXTRON SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 35,25 EUR zeigte sich die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 35,25 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der AIXTRON SE-Aktie ging bis auf 35,14 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.667 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2023 markierte das Papier bei 36,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2022 bei 22,33 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,65 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 41,00 EUR.

Am 27.07.2023 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 69,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 173,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 102,48 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 24.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von AIXTRON SE.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,29 EUR im Jahr 2023 aus.

