AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verbilligt sich am Vormittag

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 29,86 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 29,86 EUR. In der Spitze fiel die AIXTRON SE-Aktie bis auf 29,55 EUR. Bei 30,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 51.641 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 24,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.11.2022 (24,27 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 18,72 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 41,20 EUR.

Am 27.07.2023 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,16 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 69,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 173,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 102,48 EUR in den Büchern gestanden.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet. Schätzungsweise am 24.10.2024 dürfte AIXTRON SE die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

