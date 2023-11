AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE fällt am Mittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 29,62 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 29,62 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 29,26 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,44 EUR. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 65.460 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.08.2023 auf bis zu 37,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 27.04.2023 Kursverluste bis auf 24,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 40,60 EUR.

Am 26.10.2023 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 85,67 Prozent auf 165,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 88,87 EUR erwirtschaftet worden.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 04.03.2025 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 1,25 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich fester

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX letztendlich im Plus

Freundlicher Handel: So bewegt sich der MDAX am Mittwochnachmittag