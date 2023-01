AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag mit Aufschlag

Das Papier von AIXTRON SE legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 28,47 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 28,47 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,27 EUR. Bisher wurden heute 17.009 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 32,21 EUR erreichte der Titel am 01.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,61 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.02.2022 (15,20 EUR). Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 87,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 31,20 EUR an.

Am 27.10.2022 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 88,87 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AIXTRON SE einen Umsatz von 67,70 EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.02.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 27.02.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2022 0,852 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

