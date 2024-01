AIXTRON SE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von AIXTRON SE

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 32,92 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,9 Prozent auf 32,92 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte AIXTRON SE-Aktie bei 32,81 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,86 EUR. Bisher wurden heute 5.226 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,89 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Gewinne von 21,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 24,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.04.2023). Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 25,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 38,90 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 26.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,17 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 165,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 85,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,87 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte AIXTRON SE am 29.02.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 04.03.2025.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,63 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

