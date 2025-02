AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag leichter

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 13,41 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,6 Prozent auf 13,41 EUR ab. In der Spitze büßte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 13,37 EUR ein. Mit einem Wert von 13,51 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 15.288 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.02.2024 bei 36,18 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 169,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,69 EUR. Dieser Wert wurde am 27.01.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,41 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,381 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,67 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 31.10.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,25 Prozent zurück. Hier wurden 156,33 Mio. EUR gegenüber 164,99 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q4 2024 wird am 27.02.2025 erwartet. Schätzungsweise am 26.02.2026 dürfte AIXTRON SE die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

