AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE fällt am Mittwochmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 21,99 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 1,2 Prozent auf 21,99 EUR nach. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,45 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,91 EUR. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 140.616 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 39,89 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 81,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,38 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 2,77 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,405 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 35,02 EUR.

AIXTRON SE gewährte am 29.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 214,18 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 88,87 EUR umgesetzt.

Am 25.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 24.04.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,29 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

XETRA-Handel TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX letztendlich steigen

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX sackt schlussendlich ab