AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verbilligt sich am Mittag

Aktien in diesem Artikel AIXTRON 26,96 EUR

-0,88% Charts

News

Analysen

Um 11:48 Uhr ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 27,19 EUR. Zwischenzeitlich weitete die AIXTRON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,94 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,17 EUR. Bisher wurden heute 66.477 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.12.2022 auf bis zu 32,21 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 18,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,16 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,75 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 27.04.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,17 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,86 Prozent auf 77,20 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 88,59 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 25.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,22 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

AIXTRON-Aktie minimal fester: AIXTRON plant dreistellige Millioneninvestition in Herzogenrath

April 2023: Experten empfehlen AIXTRON SE-Aktie mehrheitlich zum Kauf

AIXTRON-Aktie sackt ab: Überraschender Umsatz- und Gewinnrückgang im ersten Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE

Bildquellen: AIXTRON SE