AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag mit Abschlägen

Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 23,97 EUR. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,95 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 165.848 AIXTRON SE-Aktien.

Bei 28,18 EUR markierte der Titel am 30.05.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 14,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 15,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.02.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 57,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 27,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 05.05.2022 vor. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 78,97 Prozent auf 88,59 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 49,50 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 27.10.2022 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 26.10.2023 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 0,825 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

