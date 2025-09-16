AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochvormittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 12,36 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 12,36 EUR. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,34 EUR nach. Mit einem Wert von 12,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.801 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 28.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Mit Abgaben von 31,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,174 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,83 EUR an.

Am 31.07.2025 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 137,41 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 131,78 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,728 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

