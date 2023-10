AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,2 Prozent auf 28,54 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 28,54 EUR. Die Abwärtsbewegung der AIXTRON SE-Aktie ging bis auf 28,49 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 189.642 AIXTRON SE-Aktien.

Am 24.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,34 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,27 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 14,96 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,20 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 27.07.2023. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 173,50 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 69,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AIXTRON SE einen Umsatz von 102,48 EUR eingefahren.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.10.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,29 EUR fest.

