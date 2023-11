AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagmittag stärker

So entwickelt sich AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von AIXTRON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 30,28 EUR.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 30,28 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie legte bis auf 30,34 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 121.274 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 24.08.2023 markierte das Papier bei 37,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Am 27.04.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 40,60 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 26.10.2023. Das EPS belief sich auf 0,35 EUR gegenüber 0,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 85,67 Prozent auf 165,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 88,87 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 04.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von AIXTRON SE.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 1,25 EUR in den Büchern stehen haben wird.

