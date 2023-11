AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag im Aufwind

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 30,37 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere um 15:52 Uhr 3,1 Prozent. In der Spitze gewann die AIXTRON SE-Aktie bis auf 30,38 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 241.549 AIXTRON SE-Aktien.

Bei einem Wert von 37,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.08.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 22,49 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 24,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 24,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,60 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

AIXTRON SE gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 85,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 165,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 88,87 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet. Schätzungsweise am 04.03.2025 dürfte AIXTRON SE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,25 EUR je Aktie.

