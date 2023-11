AIXTRON SE Aktie News: Anleger schicken AIXTRON SE am Freitagvormittag ins Minus

AIXTRON SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 29,43 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 29,43 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie bis auf 29,14 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.758 AIXTRON SE-Aktien.

Am 24.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Bei 24,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 40,60 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 26.10.2023. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,17 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 165,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 85,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AIXTRON SE einen Umsatz von 88,87 EUR eingefahren.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 vorlegen. Am 04.03.2025 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 1,25 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

