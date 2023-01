AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag stärker

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 29,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die AIXTRON SE-Aktie sogar auf 29,49 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,68 EUR. Zuletzt wechselten 352.464 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.12.2022 bei 32,21 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,03 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 22.02.2022 Kursverluste bis auf 15,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 92,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,20 EUR.

Am 27.10.2022 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Umsatzseitig wurden 88,87 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 67,70 EUR umgesetzt.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 28.02.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 27.02.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,852 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

