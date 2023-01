AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von AIXTRON SE konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 29,49 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,53 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,68 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 449.896 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 01.12.2022 auf bis zu 32,21 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 8,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 15,20 EUR fiel das Papier am 22.02.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 94,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 31,20 EUR.

Am 27.10.2022 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 88,87 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,70 EUR in den Büchern standen.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 28.02.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 27.02.2024 dürfte AIXTRON SE die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 0,852 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Apple-Aktie an NASDAQ gesucht: Apple will offenbar eigene Displays in mobile Geräte einbauen

AIXTRON-Aktie in Grün: AIXTRON hat Umsatzziel 2022 wohl erreicht

AIXTRON SE-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Dezember

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE

Bildquellen: AIXTRON SE