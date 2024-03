AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagmittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 25,60 EUR. In der Spitze legte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 25,78 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,61 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 164.921 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 55,82 Prozent zulegen. Bei 24,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 4,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,401 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,310 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 36,35 EUR an.

Am 26.10.2023 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 165,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 85,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 88,87 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte AIXTRON SE am 25.04.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 24.04.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,28 EUR fest.

