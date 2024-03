AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag in Grün

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 25,53 EUR zu.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 25,53 EUR. Bei 25,88 EUR erreichte die AIXTRON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 25,61 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 297.569 Stück gehandelt.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 39,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 36,00 Prozent niedriger. Am 28.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,43 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,401 EUR. Im Vorjahr erhielten AIXTRON SE-Aktionäre 0,310 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 36,35 EUR.

Am 26.10.2023 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 85,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 165,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 88,87 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2024 veröffentlicht. Am 24.04.2025 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 1,28 EUR je Aktie aus.

