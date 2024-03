AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verteuert sich am Montagvormittag

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Zuletzt stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 25,69 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 25,69 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,69 EUR an. Bei 25,61 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.078 AIXTRON SE-Aktien.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 39,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,27 Prozent hinzugewinnen. Am 28.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,02 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,310 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,401 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 36,35 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 26.10.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 165,00 EUR im Vergleich zu 88,87 EUR im Vorjahresquartal.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 24.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,28 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

