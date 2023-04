AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel AIXTRON 29,13 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:40 Uhr 1,7 Prozent auf 29,15 EUR. Im Tageshoch stieg die AIXTRON SE-Aktie bis auf 29,39 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,86 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 74.484 Stück gehandelt.

Bei 32,21 EUR erreichte der Titel am 01.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Am 06.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 20,16 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 44,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,50 EUR.

Am 27.10.2022 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 88,87 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,70 EUR in den Büchern standen.

Am 27.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 25.04.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,24 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

