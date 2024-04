AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 22,11 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 22,11 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,29 EUR. Bei 23,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.132.140 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,89 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 80,42 Prozent wieder erreichen. Am 17.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,29 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 3,71 Prozent sinken.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,405 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,02 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 29.02.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,17 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 214,18 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 141,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,87 EUR in den Büchern standen.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q1 2024 wird am 25.04.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 24.04.2025.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,29 EUR je Aktie.

