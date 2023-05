AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel AIXTRON 27,51 EUR

Die AIXTRON SE-Aktie konnte um 11:45 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 27,57 EUR. Den Tageshöchststand markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 27,71 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,42 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 56.998 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,21 EUR an. Mit einem Zuwachs von 16,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,16 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 36,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,75 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 27.04.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 77,20 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 88,59 EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 25.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von AIXTRON SE.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,22 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

