AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 16,51 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 16,51 EUR. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 16,37 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 291.057 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,02 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Abschläge von 48,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,188 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,39 EUR an.

Am 30.04.2025 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Mit einem EPS von 0,04 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AIXTRON SE mit 0,10 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,89 Prozent auf 112,53 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 118,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Am 23.07.2026 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 0,721 EUR je Aktie aus.

