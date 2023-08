AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagvormittag gesucht

So entwickelt sich AIXTRON SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 34,62 EUR zu. Kurzfristig markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 34,63 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 4.200 Stück.

Am 28.07.2023 markierte das Papier bei 36,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,53 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.09.2022 bei 22,33 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 35,50 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 41,00 EUR.

Am 27.07.2023 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 173,50 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 69,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 102,48 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 24.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

