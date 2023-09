AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagmittag mit roter Tendenz

AIXTRON SE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 34,19 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 34,19 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,99 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,91 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 75.205 Stück.

Am 24.08.2023 markierte das Papier bei 37,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 8,80 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,62 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Abschläge von 30,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 41,20 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

Am 27.07.2023 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ein EPS von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 173,50 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 69,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,48 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 24.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2023 1,29 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

