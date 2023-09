AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagnachmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 34,36 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 34,36 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 33,92 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,91 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 155.985 AIXTRON SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 37,20 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 8,27 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 23,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 41,20 EUR.

Am 27.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 69,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 173,50 EUR im Vergleich zu 102,48 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 26.10.2023 gerechnet. AIXTRON SE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2023 1,29 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

