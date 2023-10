AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

AIXTRON SE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 28,91 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 1,0 Prozent auf 28,91 EUR. Zwischenzeitlich weitete die AIXTRON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,71 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,54 EUR. Zuletzt wechselten 358.565 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 37,20 EUR erreichte der Titel am 24.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 28,68 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,27 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 41,20 EUR.

AIXTRON SE gewährte am 27.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,16 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 173,50 EUR – ein Plus von 69,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 102,48 EUR erwirtschaftet hatte.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,29 EUR fest.

