AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Freitagmittag an Boden

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Zuletzt sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 34,96 EUR zu.

Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 34,96 EUR. Kurzfristig markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 35,27 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,73 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 300.092 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 39,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 14,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,40 EUR. Dieser Wert wurde am 27.04.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 43,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,90 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 26.10.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 165,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 85,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 88,87 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 29.02.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2025 erwartet.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

