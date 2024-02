AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag schwächer

So entwickelt sich AIXTRON SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 34,50 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 34,50 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie bis auf 34,43 EUR. Bei 34,43 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 105.640 AIXTRON SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 39,89 EUR. 15,62 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,310 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,421 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 38,90 EUR aus.

AIXTRON SE veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 165,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 85,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 88,87 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.02.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 04.03.2025 dürfte AIXTRON SE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,26 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

