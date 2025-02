AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochnachmittag in Rot

Aktie im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 13,87 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 13,87 EUR. Das bisherige Tagestief markierte AIXTRON SE-Aktie bei 13,83 EUR. Bei 14,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 745.334 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Am 22.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,04 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 159,84 Prozent wieder erreichen. Am 27.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,69 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 8,54 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,400 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,381 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,67 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Am 31.10.2024 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS lag bei 0,27 EUR. Im letzten Jahr hatte AIXTRON SE einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie eingefahren. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 156,33 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,99 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 27.02.2025 terminiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 26.02.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Freundlicher Handel: TecDAX liegt zum Handelsende im Plus

Freundlicher Handel: MDAX am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen

Freundlicher Handel in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im TecDAX