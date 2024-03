AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 25,64 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 25,64 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 25,62 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,62 EUR. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 13.028 Aktien.

Bei 39,89 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 35,72 Prozent niedriger. Am 28.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,40 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

AIXTRON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,310 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,401 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 36,35 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 26.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 165,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,87 EUR erwirtschaftet worden waren, um 85,67 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 24.04.2025.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,28 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX liegt am Freitagnachmittag im Minus

Schwacher Handel: TecDAX zeigt sich schwächer

Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX mittags steigen