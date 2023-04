AIXTRON SE Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von AIXTRON SE

Aktien in diesem Artikel AIXTRON 29,06 EUR

Um 09:07 Uhr rutschte die AIXTRON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 28,47 EUR ab. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,28 EUR nach. Bei 28,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 26.354 Stück.

Am 01.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 32,21 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 20,16 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.07.2022). Abschläge von 41,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,50 EUR an.

Am 27.10.2022 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz wurde auf 88,87 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 67,70 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 27.04.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 25.04.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,24 EUR im Jahr 2023 aus.

Jefferies belässt AIXTRON auf 'Buy' - Ziel 40 Euro - AIXTRON-Aktie höher

AIXTRON, ASML & Co.: Chipbranche wegen Bericht über weniger TSMC-Investitionen belastet

So stuften die Analysten die AIXTRON SE-Aktie im vergangenen Monat ein

