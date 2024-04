AIXTRON SE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von AIXTRON SE

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,5 Prozent auf 21,65 EUR abwärts.

Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 3,5 Prozent auf 21,65 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der AIXTRON SE-Aktie ging bis auf 21,54 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,01 EUR. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 317.731 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,89 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 84,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,29 EUR ab. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 1,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,405 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 35,02 EUR angegeben.

AIXTRON SE ließ sich am 29.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 EUR, nach 0,17 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 141,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 214,18 EUR im Vergleich zu 88,87 EUR im Vorjahresquartal.

Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 24.04.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,29 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

AIXTRON-Aktie springt hoch: AIXTRON will Gerüchte um schwächere Nachfrage entkräften

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich stärker

Schwacher Handel: TecDAX verbucht letztendlich Abschläge