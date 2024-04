AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gibt am Freitagnachmittag nach

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,7 Prozent bei 21,61 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die AIXTRON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,7 Prozent auf 21,61 EUR ab. In der Spitze büßte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 21,54 EUR ein. Bei 22,01 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 545.012 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,89 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 84,59 Prozent wieder erreichen. Am 17.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 21,29 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 1,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,405 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 35,02 EUR angegeben.

Am 29.02.2024 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 165,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 85,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AIXTRON SE einen Umsatz von 88,87 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 24.04.2025.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,29 EUR je Aktie.

