AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag gesucht

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 31,27 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 31,27 EUR zu. Kurzfristig markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 31,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,36 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 57.693 Stück gehandelt.

Am 01.12.2022 markierte das Papier bei 32,21 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,01 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.09.2022 auf bis zu 22,33 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 28,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 36,75 EUR.

AIXTRON SE gewährte am 27.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,86 Prozent auf 77,20 EUR. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 88,59 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 25.07.2024.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,23 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

AIXTRON, Siltronic, Infineon & Co.: Technologiewerte im Fahrwasser der NASDAQ gefragt

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes AIXTRON SE-Investment abgeworfen

Hot Stocks heute: AIXTRON liegt gut im Geschäft - Apple-Aktie im Check