AIXTRON SE Aktie News: Anleger greifen bei AIXTRON SE am Mittwochvormittag zu

AIXTRON SE im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Zuletzt stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 31,34 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 31,34 EUR zu. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 31,36 EUR an. Bei 31,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.814 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,21 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 2,78 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 22,33 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 36,75 EUR.

Am 27.04.2023 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite standen 88,87 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 88,59 EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 27.07.2023 gerechnet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 25.07.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,23 EUR im Jahr 2023 aus.

