AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 34,21 EUR.

Die Aktie notierte um 11:45 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 34,21 EUR zu. Im Tageshoch stieg die AIXTRON SE-Aktie bis auf 34,41 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,97 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 36.968 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.08.2023 auf bis zu 37,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,62 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,20 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 27.07.2023 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 69,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 173,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 102,48 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 24.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,29 EUR je Aktie belaufen.

