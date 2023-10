AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE schiebt sich am Mittag vor

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 3,2 Prozent.

Um 11:48 Uhr wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 29,29 EUR nach oben. In der Spitze gewann die AIXTRON SE-Aktie bis auf 29,39 EUR. Bei 28,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 190.426 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,20 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 27,01 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.11.2022 (24,27 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,14 Prozent.

Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 41,20 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 27.07.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 69,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 173,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 102,48 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte AIXTRON SE am 26.10.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 24.10.2024 dürfte AIXTRON SE die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2023 1,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

