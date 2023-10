AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 29,12 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 29,12 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,46 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,34 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 288.967 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 24.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,20 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,27 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 16,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,20 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,16 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 69,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 173,50 EUR, während im Vorjahreszeitraum 102,48 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,28 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

