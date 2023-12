AIXTRON SE Aktie News: Anleger greifen bei AIXTRON SE am Nachmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 38,35 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 38,35 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie legte bis auf 38,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 38,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 157.239 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 39,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 4,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.04.2023 bei 24,40 EUR. Abschläge von 36,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,10 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 26.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 165,00 EUR – ein Plus von 85,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 88,87 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 29.02.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 04.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 1,25 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

