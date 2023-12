AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE legt am Vormittag zu

So entwickelt sich AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 38,16 EUR zu. Bei 38,16 EUR erreichte die AIXTRON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 10.579 Stück.

Bei 39,89 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 4,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 24,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.04.2023). Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 36,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,10 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 26.10.2023. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 165,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 85,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AIXTRON SE einen Umsatz von 88,87 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 04.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,25 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

