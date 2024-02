AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagmittag verlustreich

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 34,32 EUR abwärts.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 34,32 EUR. In der Spitze büßte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 33,83 EUR ein. Bei 34,19 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 48.148 AIXTRON SE-Aktien.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 13,96 Prozent niedriger. Bei 24,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 40,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,310 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,420 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,90 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Am 26.10.2023 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,35 EUR gegenüber 0,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 165,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 88,87 EUR umgesetzt.

Am 29.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 04.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2023 1,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

