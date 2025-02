AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 11:48 Uhr sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 14,00 EUR zu. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,12 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,87 EUR. Bisher wurden via XETRA 267.051 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 36,04 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.02.2024). Gewinne von 157,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.01.2025 bei 12,69 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 9,39 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,376 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete AIXTRON SE 0,400 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 18,67 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 31.10.2024. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 156,33 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,99 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,25 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 27.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 26.02.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

