AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag mit Aufschlag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 13,99 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 13,99 EUR zu. Die AIXTRON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,06 EUR aus. Bei 13,87 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 30.570 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,04 EUR erreichte der Titel am 22.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 61,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 27.01.2025 auf bis zu 12,69 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 9,33 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,376 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 18,67 EUR an.

AIXTRON SE gewährte am 31.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,27 EUR gegenüber 0,35 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 156,33 Mio. EUR, gegenüber 164,99 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,25 Prozent präsentiert.

Am 27.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 26.02.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone

MDAX aktuell: Das macht der MDAX aktuell

Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags leichter