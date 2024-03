AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag kaum verändert

AIXTRON SE im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 25,71 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 25,71 EUR an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 25,76 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie bis auf 25,60 EUR. Bei 25,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 4.096 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 39,89 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 55,15 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.04.2023 (24,40 EUR). Mit einem Kursverlust von 5,10 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,401 EUR, nach 0,310 EUR im Jahr 2022. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 36,35 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

AIXTRON SE gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 165,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,87 EUR erwirtschaftet worden waren, um 85,67 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte AIXTRON SE am 25.04.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 24.04.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

