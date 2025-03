AIXTRON SE Aktie News: Anleger schicken AIXTRON SE am Nachmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 11,97 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 11,97 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 11,88 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,19 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 227.266 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.03.2024 bei 26,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 121,39 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.02.2025 (11,03 EUR). Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 7,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,342 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,26 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 27.02.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 214,21 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 226,74 Mio. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 30.04.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,734 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

