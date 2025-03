AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Donnerstagvormittag im Plus

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 12,22 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 12,22 EUR. In der Spitze legte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 12,30 EUR zu. Bei 12,19 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.519 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 21.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 116,86 Prozent wieder erreichen. Am 28.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,03 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 9,74 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,342 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,26 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 27.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 226,74 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 214,21 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 30.04.2026.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,734 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX zum Handelsende in Rot

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel: TecDAX zeigt sich am Mittwochmittag leichter