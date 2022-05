AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE steigt am Freitagmittag

Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere um 20.05.2022 12:22:00 Uhr 0,9 Prozent. Bei 26,17 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,77 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 232.281 AIXTRON SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,60 EUR) erklomm das Papier am 01.09.2021. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,48 Prozent hinzugewinnen. Am 22.02.2022 gab der Anteilsschein bis auf 15,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 70,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,00 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 05.05.2022 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,04 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 88,60 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 78,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 49,50 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte AIXTRON SE am 28.07.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 27.07.2023 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 1,01 EUR in den Büchern stehen haben wird.

